Her må en ha blikket rettet framover

Denne brua er fra 1935, og dette er absolutt ikke stedet der en kan møtes med to kjøretøy samtidig på brua. Brua er så smal at det er best å ha blikket rett fram når en kjører over den, og det betyr at en ikke kan kaste lange blikk ned mot Gaula. Like ved brua er et populært laksevald, og der tas det gode fangster. På østsiden av brua finner en et stort tettsted, og tettstedet er ved E6. Tettstedet har skoler, idrettshaller, butikker, bensinstasjon, legesenter, bedrifter, jernbanestasjon og annet som hører til på slike steder. En annen ledetråd er at tettstedet er blant de største i kommunen.