Gaula natursenter må leve i usikkerhet til over sommeren

Nyheter

- Visit Trondheim har ikke fysisk turistinformasjon, og det er ikke sikkert det er nødvendig å holde Gaula natursenter åpent hele året. Det kan også være at en bør endre navn til Visit Gauldalen for å gjøre turistinformasjonen mer søkbar fordi det kan være at Gaula natursenter ikke er så kjent, sier ordfører Jorid Jagtøyen (Sp).