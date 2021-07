- Berørte fra Midtre Gauldal bør teste seg

Nyheter

Torsdag 1. juli opplyser nemlig Midtre Gauldal kommune at Holtålen kommune hadde meldt om 9 positive kronatester.

- Holtålen melder at det er et utbrudd som ikke er under kontroll. Smitteveiene er ikke fullt ut kjent, men det har en forbindelse med et lag/samling i Stenstrøstuggu lørdag 26. juni. Holtålen har bedt alle som var her om å teste seg, melder Midtre Gauldal kommune på sine nettsider.

- Midtre Gauldal kommune vet at det har vært personer fra vår kommune i Stenstrøstuggu (spisested knytta til Ålen skisenter) lørdag 26. juni. Noen av disse har allerede testa seg, og det er veldig bra. Vi oppfordrer alle fra Midtre Gauldal som var i Stenstrøstuggu om å bestille seg test. Vi har i dag fått meldt inn 2 nærkontakter i vår kommune som følge av smitten i Holtålen, melder Midtre Gauldal kommune på sine nettsider 1. juli.

