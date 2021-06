Tre nye smittetilfeller i Melhus

Nyheter

Onsdag melder Melhus kommune om tre nye smittetilfeller.

- Tirsdag kveld kom det melding om ytterligere tre positive tilfeller (i tillegg til de to tilfellene meldt tidligere på dagen), samt en positiv hurtigtest. Alle smittetilfellene hadde kjente nærkontakter og alle var i allerede karantene, opplyser Melhus kommune.

I løpet av det siste døgnet har Melhus fått fem nye smittetilfeller. Totalt har kommunen fått påvist 126 tilfeller av covid-19 siden koronatiden startet.

Melhus står midt oppe i et smitteutbrudd, og enhetsleder Monica Brækken har tidligere opplyst at smittetilfellene kan skyldes den britiske varianten (alfa) slik at folk smittes lett. Kommunen har bedt folk ha lav terskel for å teste seg. Den kommunale teststasjonen er i Melhus sentrum.

Den geografiske skjevfordelinga har rammet Melhus slik at kommunen har fått færre vaksinedoser enn for eksempel Trondheim og Oslo. I Melhus vaksineres for tiden gruppa 54-45 år, mens denne gruppa i Trondheim i hovedsak har fått første vaksinedose.