Smittet var på Coop Extra Støren

Tirsdag meldte kommunen om fire nye positive koronatester, samt at smittede har vært på Coop Extra Støren fredag 25. juni klokken 1700-1800

- Vi har tirsdag fått meldt inn 4 nye positive koronatester. Totalt har vi da 55 smitta etter 2. juni. Alle de fire personene tilhører samme husstand og har kobling til utbruddet på Norsk Kylling, melder Midtre Gauldal kommune på sin hjemmeside.

På kommunens nettsider kan man videre lese at det er ikke usannsynlig at man kan få en og annen positiv test fortsatt, men det endrer ikke på at man har kontroll på utbruddet.

