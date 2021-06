Én Coop-butikk blir Prix, mens den andre legges ned

Nyheter

Torsdag 17. juni besluttet et enstemmig styre i Coop Oppdal SA at Coop Marked Bjørgen skal bli Coop Prix Singsås, mens Coop Marked Singsås skal nedlegges. Administrerende direktør Morten Erik Stulen opplyser at årsaken til dette har med butikkstrukturen i området å gjøre.