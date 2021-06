Norsk Kylling: - Glade for heving av tiltak

Nyheter

I forbindelse med smitteutbruddet som oppstod i juni, har Norsk Kylling i cirka to uker levd med tiltak, som på et tidspunkt blant annet førte til at ansatte ved bedriften ikke fikk lov til å oppholde seg i eller ved bedriftens lokaler. Det ble gitt unntak for strengt nødvendig arbeidskraft for å ivareta slakting og innfrysing for å hindre unødig lidelse hos levende dyr. Etter hvert ble det åpnet for at flere ansatte kunne vende tilbake til arbeidsplassen.