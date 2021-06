Gammel innsigelse blokkerer nytt E6-forslag

Nyheter

Melhus formannskaps beslutning om at Nye Veier skal utrede et alternativ for ny E6 på østsiden av Kvål-Ler, kom svært overraskende på Nye Veier. Alternativet som kommunestyret peker på når det gjelder østsiden av Gaula, fremmet fylkesmannen (nå statsforvalteren) innsigelse mot i 2012. Nå har Nye Veier hatt møte med ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) for å få klarhet i hva de skal utrede videre. Tirsdag skal formannskapet avgjøre om Nye Veier kan se på andre alternativer for østsiden av Gaula enn det formannskapet vedtok.