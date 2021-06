Øysand camping: - Dette kom på det absolutt verste tidspunktet

Nyheter

Skoleferien er i gang og fellesferien er rett rundt hjørnet. Sommerværet ser også svært lovende ut den kommende uken og mange tenker seg nok på bading. Dessverre for Øysand Camping ble det fredag 25. juni tatt prøver av badevannet som viste for høye verdier av e.coli-bakterier. Den populære badeplassen er derfor inntil videre stengt. For å advare de badeglade gjestene er det satt opp sperringer og skilt.