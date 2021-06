Nye smittetilfeller i Melhus

Nyheter

Smittesporerne i Melhus kommune arbeidet til seint fredag kveld med et nytt smittetilfelle som ble meldt. De fortsetter lørdag, og enhetsleder Monica Brækken sier det kan bli aktuelt å gå ut med anbefalinger til publikum om å teste seg ut fra hvor den smittede har beveget seg.

Jobber videre

- Vi har ennå ikke kartlagt om dette smttetilfellet kan kobles til tidligere utbrudd. Dette vil smittesporerne jobbe med i dag, sa Brækken lørdag morgen.

I 10-tida var det heller ikke klart hvor mange som eventuelt må i karantene, men ut fra hittil kartlagte nærkontakter opplyser enhetslederen at det er lite dramatikk over det nye smittetilfellet.

Hurtigtest

Fredag fikk en annen person positivt utslag på hurtigtest, og et endelig resultat vil foreligge i løpet av lørdag. Men Monica Brækken regner det som sannsynlig at dette er et tilfelle nummer to det siste døgnet.

Begge personene som har fått positive tester er bosatt i Melhus.

- Den personen som fikk positiv hustigtest har veldig får nærkontakter, og vi kobler denne smitten til utbruddet vi har hatt de siste to ukene, sier Brækken.

Melhus kommune hadde fredag 155 personer i karantene, og 28 nye er registrert med covid-19 i løpet av de to siste ukene.

Ber om å slippe nedtrekk

Monica Brækken opplyser at de siste tilfellene ikke vil få konsekvenser for smittevernreglene i Melhus kommune. Men kommuneoverlegen har gitt en henstilling til Folkehelseinstituttet om at kommunen slipper reduksjon i antall vaksinedoser som var planlagt utover sommeren.

- 28 smittede i løpet av to uker er et ganske stort utbrudd, og det er viktig at vi slipper nedtrekk i vaksinedoser nå. Vi forventer svar på henvendelsen til Folkehelseinstituttet over helga, sier enhetslederen.

Ifølge offentlig statistikk fikk Midtre Gauldal kommune også et nytt smittetilfelle fredag. Det har ikke lyktes å komme i kontakt med kommuneoverlege Bjørn Lyngen lørdag formiddag.

Trønderbladet kommer med mer info.

