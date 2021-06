Midtre Gauldal vil prioritere vaksinasjon av ansatte i skoler og barnehager

Nyheter

Regjeringen har oppfordret kommunene om å prioritere ansatte i skoler og barnehager for vaksinering, og kriseledelsen i Midtre Gauldal vil følge anbefalingen. På kommunens nettsider kunne man fredag formiddag lese at inntil 10 prosent av dosene per uke kan brukes til dette, og at disse gruppene helst bør ha fått dose én senest tre uker før skolestart.