Ingen vei utenom

Beboerne på dette tettstedet har lenge ventet på at E6 skal legges utenom sentrum, og det kan være at de må vente ennå noen år før trafikkmengden på veien gjennom tettstedet går ned. Politikerne er ikke enige om hvor ny E6 skal gå, men de er enige om at det er viktig å få vekk gjennomgangstrafikk i ulykkesbelastede tettsteder slik som dette. Uenigheter er intet nytt fenomen, og Rolv Hallvardsson fra Lynge har fått en bauta på dette tettstedet etter at han i 1573 protesterte til kongen mot skattekrav. Det endte med at Rolv og flere andre ble henrettet fordi opprør ble ikke tålt.