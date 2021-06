Nyheter

Siden Lundebroen Borettslag ble bygd rett ved E6 i Lundamo sentrum, har beboerne der holdt sine grillfester i fred og rolige omgivelser på baksiden av rekkehuset. Det ble også påpekt at det nå var på tide for en slik sommerfest etter et rolig år grunnet den velkjente pandemien.