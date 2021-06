Nyheter

Fastlegekrisen i Melhus må løses nå, krevde Arbeiderpartiet under kommunestyremøtet i Melhus. Arbeiderpartiet mener at løsninga er at Melhus kommune kjøper pasientlistene ved Gaula legesenter der tre av tre fastlegehjemler er ubesatt. Alle de tre fastlegene har altså sagt opp, og legesenteret drives ved hjelp av vikarer.