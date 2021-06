Flere nye smittetilfeller i Melhus - barn er smittet

Nyheter

Flere nye smittetilfeller for covid-19 er registrert for Melhus, og kommunen har nå fått påvist 119 tilfeller i koronatiden.

Barn er smittet

- Vi fikk to nye i går kveld, dette er barn. SFO på Gimse skole er berørt. Det er fortsatt kjent smittevei, opplyser enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

Brækken forteller at kommunen er kjent med at to fra Melhus hadde positiv hurtigtest i går et annet sted i landet.

- Vi forventer at disse prøvene også blir positive i dag, opplyser Brækken rett før hun går i møte med kriseledelsen.

Tidligere i uka ble avdelinger i Gimsøya barnehage samt Strandvegen barnehage stengt, og det samme gjelder Gimse skolefritidsordning (SFO) og Voksenopplæringa som følge av smitteutbruddet. 14.211 koronatester er blitt utført i Melhus siden starten av pandemien for over ett år siden.

Smitteutbruddet i Melhus kan ifølge kommunen skyldes den britiske varianten (alfa), og at det ser ut til at den smitter lett. Brækken har tidligere sagt i Trønderbladet at smittetilfellene en ser i Melhus, kan ha sammenheng med den religiøse samlinga i Melhus kirke 8. mai. Denne samlinga har ført til over 100 smittetifeller, og smitten har spredt seg til flere kommuner.

I møtet med kriseledelsen skal kommunefarmasøyt Marianne Thoresen legge fram en plan for vaksinering av lærere og barnehageansatte.

Saken oppdateres!

