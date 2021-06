Aktivitetsuke på Støren

Nyheter

Camp Støren er et arrangement som er et samarbeid mellom Frivillighetsentralen, Kulturhuset og Støren Sportsklubb. Tilbudet er for barn og unge mellom 7-17 år, som ønsker et aktivitetstilbud, etter at skoleferien har begynt.

Her fikk barna prøve seg på mange ulike friluftsaktiviteter som blant annet "stand-up padling", gapahukbygging, skyting, sykling, orientering, fisking og klatring.

78 barn fra første til tiende trinn var i sving i årets utgave av Camp Støren. Barna ble delt opp i tre grupper ut i fra hvilke klassetrinn de tilhørte, og aktivitetene var tilpasset deretter.

Fornøyde

Mari Belsvik og Synne Reitan er to av gruppelederne som har fått jobb i Camp Støren. De er til vanlig lærerstudenter, men kjenner en del av barna igjennom arbeid på Støren barneskole. De er fornøyde med ukens aktiviteter.

- Mange er jo ikke vant til å sitte i kano og være ut på tur, så det er bra at dem at har et slikt tilbud, sier Mari Belsvik.

- De fleste har jo litt erfaring i noe, men ikke alle. Noen har prøvd mange nye ting denne uken, så det er er bra at det er variasjon i aktivitetene. Det ser ut som barna har hatt det veldig gøy, sier Synne Reitan.

At det var gøy, kan Emil Andreas Graøien (11), Magnus Kjelstad (12) og Simen Moe Kjelstad (12) bekrefte.

- Jeg slapp ut i snøret bak båten og plutselig ble det fisk, sier Graøien stolt.

Men selv om det ble mange morsomme aktiviteter, er guttene enige om at "stand-up padling" var favoritten.

Camp Støren skulle egentlig arrangeres for første gang i fjor, men ble avlyst på grunn av pandemien. Daglig leder i Midtre Gauldal frivillighetsentral, Trude Heggdal mener også at årets tilbud har vært bra.

- I fjor var tanken at vi skulle ha et bredt tilbud medfriluftsliv, idrett, kultur, sang, dans og kreative ting. Når vi begynte med planleggingen igjen høsten 2020, fant vi ut at det sikreste var å være ute. Da ble fokuset friluftsliv i år, og det var et greit valg, sier Heggdal

Hjelp fra næringslivet

Mesteparten av midlene som de fikk tildelt fra fylkeskommunen i fjor, måtte betales tilbake. Når de søkte på midler til årets arrangement, fikk de kun en brøkdel, forteller Heggdal. Hun innrømmer at det har skapt noen økonomiske utfordringer.

Heggdal er fornøyd med hjelpen de har fått fra næringslivet. Blant annet har de lokale butikkene vært behjelpelig med mat. De to eldste gruppene fikk dra på konsert og den yngste gruppa fikk dra på kino.