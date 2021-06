Smitteutbruddet: Ansatte hos Norsk Kylling får ros

Nyheter

Kommuneoverlege Bjørn Lyngen i Midtre Gauldal opplyser at kommunen ikke har fått melding torsdag om nye smittetilfeller for covid-19. Midtre Gauldal har opplevd et smitteutbrudd med 50 tilfeller på kort tid, og smittetilfellene har i stor grad vært knyttet til Norsk Kylling.