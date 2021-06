Gjør klart for forhåndsstemming

Nyheter

Inne i kommunestyresalen sto det eske på eske med stemmesedler da Melhus formannskap hadde møte i kommunestyresalen.

- Stemmesedlene kom tidlig i år, sier valgansvarlig Mari Grongstad i Melhus kommune.

Valgets kval

19 partier stiller til valg i Sør-Trøndelag under stortingsvalget 13. september.

De 19 er:

Alliansen - Alternativ for Norge

Arbeiderpartiet

Demokratene

Fremskrittspartiet

Helsepartiet

Høyre

Industri- og Næringspartiet

Kristelig Folkeparti

Liberalistene

Miljøpartiet De Grønne

Norges Kommunistiske Parti

Partiet De Kristne

Partiet Sentrum

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Forhåndsstemming

Fram til valgdagen er det også mulig å forhåndsstemme.

- Fra 1. juli er det tidligforhåndsstemming, og da må en ringe og avtale dette. 10. august starter den ordinære forhåndsstemminga, sier Grongstad.

Valgstyret har møte 29. juni, og da skal politikerne avgjøre hvilket lokale som skal benyttes til forhåndsstemminga. Tidligere har det blant annet vært forhåndsstemming i et møterom i Melhus bibliotek.

- Rådmannen legger opp til at alt flyttes til kommunestyresalen. Om det blir kø, må folk vente utendørs. Det blir smittevernregler som krav om at det må holdes avstand, sier Grongstad.

Valglokaler

Tidligere har valgstyret vedtatt hvilke valglokaler som skal benyttes, og har åpnet for at Rosmælen skole igjen kan kan være valglokale. Under forrige valg ble stemmelokalet flyttet til klubbhuset til Trønder-Lyn fordi kommunen mente at skolen ikke var universelt utformet selv om det er automatisk åpning av dører og slak inngangsrampe.

Får tilbake valglokalet Under kommende valg i Melhus kan det bli endring i stemmelokalene.

Som reservelokale har valgstyret pekt ut Melhus bedehus, og Grongstad forteller at Melhus bedehus skal benyttes som tilleggslokale eller som reserve for et annet stemmelokale dersom det er et lokalt smitteutbrudd. Vaksineringa mot covid-19 pågår også i september ettersom regjeringa har forlenget intervallet mellom første og andre dose til 12 uker igjen.