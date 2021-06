Seks nye smittetilfeller i Melhus

Nyheter

Mange ble testet mandag og tirsdag i Melhus, og nå viser det seg at kommunen har fått seks smittetilfeller igjen. Ifølge rådmann Katrine Lereggen er disse smittetilfellene knyttet til de øvrige smittetilfellene kommunen har hatt i det siste. Enhetsleder Monica Brækken har tidligere opplyst at det mest trolig er den britiske varianten (alfa) som er i Melhus, og at den smitter lett.

I tillegg til de seks smittetilfellene, har Melhus kommune også fått melding om en smittet person som jobber i Melhus og bor i en annen kommune.

Stenger SFO og barnehageavdelinger

Skolefritidsordninga på Gimse skole og to avdelinger i Strandvegen barnehage er stengt som følge av smittetilfellene. Smittesporing startet tirsdag kveld. To avdelinger ved Gimsøya barnehage er ifølge rådmann Katrine Lereggen, stengt ut uka mens to avdelinger åpner torsdag. Gimsøya banrehage ble helt stengt i helga etter at to barn var blitt smittet, og både barn, ansatte og foreldre ble satt i karantene. Den kommunale Gimsøya barnehage har fire avdelinger og 20 ansatte.

- I alt ni nærkontakter var satt i karantene tirsdag kveld som følge av de nye smittetilfellene, opplyser kommunen.

Enhetsleder Brækken sier at flere av de smittede satt i karantene fra før slik at det er få nye nærkontakter.

- I ett tilfelle er det flere familiemedlemmer som er smittet. Folk må regne med at det kommer til å være smitte av covid-19 utover sommeren, sier Brækken.

Totalt har Melhus ifølge Folkehelseinstiuttets registrering, fått påvist 112 tilfeller i løpet av koronatiden. Melhus følger de nasjonale retningslinjene for smittevern.

Lav terskel for testing

Rådet fra kommunen er at folk tenker på at det er koronasmitte i samfunnet, og at de har lav terskel for å teste seg. Over 14.000 koronatester er tatt i Melhus.

Både Melhus og Midtre Gaudal er rammet av den geografiske skjevfordelinga når det gjelder koronavaksiner, og ligger bak østlandsområdet. For tiden vaksineres gruppa 55-64 år. Trondheim har ikke skjevfordeling, og er i gang med gruppa 45-54 år.

Øker også i Midtre Gauldal

Midtre Gauldal har også fått nye smittetilfeller, og tirsdag meldte Midtre Gauldal om tre nye tilfeller.