Flere nye smittetilfeller i Melhus

Nyheter

Mange ble testet mandag og tirsdag i Melhus, og nå viser det seg at kommunen har fått nye smittetilfeller igjen.

Natt til onsdag ble registrert seks nye tilfeller av covid-19 i Melhus. Totalt har Melhus ifølge Folkehelseinstiuttets registrering, fått påvist 112 tilfeller i løpet av koronatiden. I helga ble Gimsøya barnehage stengt for ordinær drift som følge av at to barn var smittet, og både ansatte og foreldre måtte gå i karantene. Gimsøya barnehage er kommunal, og har fire avdelinger og 20 ansatte.

Både Melhus og Midtre Gaudal er rammet av den geografiske skjevfordelinga når det gjelder koronavaksiner, og ligger bak østlandsområdet. For tiden vaksineres gruppa 55-64 år. Trondheim har ikke skjevfordeling, og er i gang med gruppa 45-54 år. Trønderbladet har foreløpig ikke lyktes med å få tak i enhetsleder Monica Brækken eller rådmann Katrine Lereggen.

Midtre Gauldal har også fått nye smittetilfeller, og tirsdag meldte Midtre Gauldal om tre nye tilfeller.

Saken oppdateres!