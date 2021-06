Gradvis gjenåpning hos Norsk Kylling

Nyheter

I 10-tiden mandag meldte kommunen at man så langt ikke hadde fått positive koronatester søndag eller mandag. Det ble på kommunens nettsider også meldt at kommuneoverlegen har fattet et nytt vedtak om Norsk Kyllings virksomhet på Støren, som gjelder fra søndag 20. juni og til og med søndag 27. juni. Det vil altså skje en gradvis åpning av produksjonen denne uken, forutsatt at smitteutviklingen er positiv og man har kontroll på situasjonen.