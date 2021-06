Tre nye smittetilfeller og stor barnehage er i karantene

Nyheter

Melhus fikk søndag påvist tre nye smittetilfeller, og enhetsleder Monica Brækken forteller at to barn og én voksen er smittet.

Barnehagen

De nye smittetilfellene har ført til at bortimot hele Gimsøya barnehage med barn, ansatte og foreldre er satt i karantene.

- Det blir ikke ordinær drift av barnehagen, og foreldre må finne alternativer for sin jobbsituasjon, sier Brækken.

Gimsøya barnehage er kommunal, og har fire avdelinger og 20 ansatte.

Enhetslederen opplyser at kommunen ikke mistenker villsmitte, men tror at den så omtalte samlinga i Melhus kirke 8. mai i regi av det eritreisk ortodokse miljøet er en viktig årsak til de mange smittetilfellene. Ifølge Brækken ser det ut til at viruset smitter lett, og at folk er blitt smittet etter å ha hatt kontakt med personer som var på kirkesamlinga eller med personer som var blitt smittet av dem som var i Melhus kirke.

- 138 personer er i karantene, og det vil bli enda flere utover dagen. I starten av uka kan det være at noen går ut av karantene. Smittesporere har jobbet mange timer i helga, sier Brækken.

Venter flere smittetilfeller

Melhus har smitteutbrudd igjen, og Brækken sier at det er forventet at det kommer flere smittetilfeller fordi mange er blitt testet og mange skal testes de nærmeste dagene. Fredag hadde kommunen ekstra lang åpningstid i teststasjonen i Melhus sentrum for å få testet så mange som mulig, og 177 ble testet den dagen. Nesten 14.000 koronatester er blitt tatt i Melhus siden i fjor vår. Totalt står Melhus nå med et smittetall på 106 i koronatiden.

- Folk må være forsiktige siden vi har smitte rundt oss, og bør ha lav terskel for å teste seg, sier Brækken.

