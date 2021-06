Store bygg reiser seg

Nyheter

På dette tettstedet kommer det opp et svært bygg, og det kan benyttes av skinnegående transport. Bygget erstatter såkalte NATO-staller, og er blitt ekstra nødvendig siden gods skal fram også lokalt. I år er det for øvrig 100-årsfeiring for skinnene som fikk stor betydning for å binde sammen landet. Tettstedet har også veier i flere retninger.