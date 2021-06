Tre nye smittetilfeller i Melhus

Nyheter

- Vi har fått melding om tre nye smittetilfeller i dag, sier enhetsleder Monica Brækken da Trønderbladet snakket med henne i 16-tiden på lørdag.

Lørdag morgen kunne Melhus kommune melde om to nye smittetilfeller, og dette var smittetilfeller som ble meldt til kommunen fredag kveld.

- Sannsynligvis er det få nærkontakter for de nye smittetilfellene. Smittesporerne er i gang med å undersøke. De smittede er voksne, og såvidt vi kan se, er ingen kommunal virksomhet berørt av de nye smittetilfellene, sier Brækken.

To nye smittetilfeller i Melhus Enhetslederen blir ikke overraske om det dukker opp enda flere smittetilfeller etter det trolig er den britiske virusvarianten som herjer i Melhus.

- Ikke villsmitte

Brækken opplyser at det ikke er villsmitte som er årsaken til de nye smittetilfellene, og hun forklarer at de heller ikke har tilknytning til smitteutbruddet hos Norsk Kylling.

- Siden det ikke er villsmitte, er det det grunnen til at vi ser at det er så få nærkontakter, sier Brækken.

En religiøs samling i Melhus kirke 8. mai er av Melhus kommune beskrevet som en mulig smittekilde også for de smittetilfellene som dukker opp nå. Rennebu kommune har vist til at det er den britiske varianten (alfa) av koronaviruset som er i området, og Melhus kommune regner det som ganske sannsynlig at det er tilfelle også i Melhus.

Fem nye smittetilfeller i Melhus Melhus har fått fem nye smittetilfeller på en gang, og enhetslederen ser ikke bort fra at smitten fortsatt kommer fra samlinga i Melhus kirke. Midtre Gauldal har fortsatt smitteøkning med fire nye tilfeller.

Rådes til å være forsiktig

- Samtidig vil jeg si at det er smitte rundt oss, og folk må være forsiktige, sier Brækken.

Andre kommuner som Midtre Gauldal og Trondheim sender ut ei liste over steder der smittede har vært, og Mellhus kommune har i liten grad gjort det.

- Kommuneoverlegen sier at det ikke er grunn til å gå ut med spesielle advarsler, og vi tror det har vært lite farting i Melhus sentrum, opplyser Brækken.

Uvant mye folk i Melhus sentrum Arrangøren av Camp Melhus er overveldet over det store oppmøtet.