Nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal - utsetter gjenåpning

Nyheter

Fredag kveld melder Midtre Gauldal kommune om et nytt tilfelle av viruset covid-19.

- Totalt har vi nå i dette utbruddet etter 2. juni, fått 42 smittede. 9 av de 42 er ferdig med isolasjonen. Den smittede satt allerede i nærkontaktkarantene. et er ingen nye nærkontakter som følge av den ene smitta, opplyser kommunen på sin nettside.

Torsdag ble 36 personer testet, mens 30 ble testet på fredag.

Utsetter gjenåpning

Smitteutbruddet som altså gir 42 tilfeller i juni hvorav de fleste er knyttet til Norsk Kylling, har ført til at Midtre Gauldal varsler at kommunen venter med den nasjonale gjenåpninga trinn 3.

- Det vil si at vi ikke åpner for utvidelser bl.a. knyttet til arrangementer skjenking, breddeidrett og unntak fra avstandskrav nå. Begrunnelsen for dette er smitteutbruddet vi har, og at vi ikke ønsker å øke risikoen for at smitten brer seg i samfunnet, melder kommunen.

Kommunen utsetter å gå til trinn 3 en drøy uke, til 27. juni.

Det som gjelder i Midtre Gauldal fram til 27.6 er oppsummert:

gjeldende nasjonale regler og anbefalinger for trinn 2, innført 27. mai gjeldende Covid-19 forskrift (vi innfører ikke de endringer som gjøres pr 20.6) vedtak om stans av produksjon hos Norsk Kylling og karantenesetting av arbeidere lokale anbefalinger

- Det vil gjort en ny vurdering i uke 24 av hva som skal gjelde i Midtre Gauldal fra 27. juni. Smittesituasjonen vil avgjøre om vi kan gå til trinn 3 eller må fortsettelse på trinn 2 en stund til. Midtre Gauldal vil dermed ikke nyte godt av lettelsene i resten av landet helt ennå, men med felles innsats håper vi på at vi raskt, og kanskje allerede om en uke, kan vurdere lettelser, uttaler kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord på kommunens nettside.

Rennebu

Rennebu har også fått et nytt smittetilfelle, og dette er nummer 14 i dette utbruddet ifølge kommunen.

- Dette er en voksen person. Vedkommende er i karantene og testet positivt på dag sju i karantenen. Det er derfor ingen nye nærkontakter, melder kommunen.

Der er den lokale koronaforskriften opphevet fra fredag slik at de nasjonale retningslinjene gjelder.