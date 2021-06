Holder teststasjonen åpen fredag kveld

Nyheter

Siden tirsdag har Melhus fått melding om sju smittetilfeller, og Melhus kommune regner med at det kan komme flere. Ifølge kommunen foregår det fortsatt smittesporing.

- Vi oppfordrer alle knyttet til det pågående smitteutbruddet om å teste seg, sier kommunikasjonsmedarbeider Marthe Eid i Melhus kommune.

Melhus kommune holder teststasjonen i Melhus sentrum åpen til klokka 19 slik at det skal være mulig for så mange som mulig å teste seg. Teststasjonen er i Melhus sentrum, og tidligere i dag oppfordret enhetsleder Monica Brækken folk til å ha lav terskel for å teste seg.

Fem nye smittetilfeller i Melhus Melhus har fått fem nye smittetilfeller på en gang, og enhetslederen ser ikke bort fra at smitten fortsatt kommer fra samlinga i Melhus kirke. Midtre Gauldal har fortsatt smitteøkning med fire nye tilfeller.

Ifølge enhetslederen har de sju smittetilfellene ikke tilknytning til smitteutbruddet knyttet til Norsk Kylling, og at det heller kan være slik at det er et følge av samlinga i Melhus kirke 8. mai samt at det er covid-19-virus rundt om i samfunnet.