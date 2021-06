Syklist var i 90-sonen i tunnel

Nyheter

Onsdag klokka 14.25 fikk politiet melding om at en syklist var i Brattlitunnelen på E6 ved Støren. Der er det 90-sone, og seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at noen mente at syklinga så trafikkfarlig ut.