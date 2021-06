Midtre Gauldal vil at Gaula Natursenter skal bestå

Nyheter

På formannskapsmøtet 3. juni orienterte styreleder Bjørn Enge i Gaula Natursenter om at man på grunn av økonomien forberedte seg på å stenge dørene, muligens så tidlig som 1. juli. Eierskapet til natursenteret er fordelt mellom kommunene Holtålen, Melhus og Midtre Gauldal, og Enge forventet at kommunene behandler en sak i løpet av juni for å finne ut hvordan de eventuelt vil bidra eller ikke.