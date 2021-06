Enda en ansatt på Norsk Kylling er smittet

Nyheter

- Vi har i dag fått melding om at én hurtigtest ved Norsk Kylling har slått ut positiv, på en person folkeregistrert i Orkland, opplyser Midtre Gauldal kommune.

Kommuneoverlege Bjørn Lyngen ga pålegg om at Norsk Kylling må stenge produksjonen bortsett fra den delen der det handler om at dyr ikke skal bli påført unødig lidelse. Vedtaket ble tatt i hensyn til smittevernet, og ordfører Sivert Moen (Sp) sier at kommunestyret skal behandle saken i møtet torsdag.

- Jeg håper dette går over ganske snart, sier Moen om smittesituasjon.

Koronautbruddet: Kommuneoverlegen krysser fingrene Torsdag morgen er det ikke kommet melding om flere smittetilfeller.

Norsk Kylling

I går måtte kommunen melde om 19 smittetilfeller i løpet av ett døgn, og torsdag morgen krysset kommuneoverlegen fingrene for at det ikke ble meldt inn nye smittetilfeller. Ifølge ordfører Moen tar Norsk Kylling hurtigtester av de ansatte hver dag, og kommunen har forsøkt å få gitt informasjon om regler på det språket smittede og nærkontakter snakker for å være sikker på at reglene er forstått. Norsk Kylling har over 300 ansatte, og har fabrikk på Støren samt holder på å bygge fabrikk på Orkanger.

- Kommunen meldte i går at vi sen kveld den 15. juni og på formiddagen den 16. registrerte totalt 19 nye smittede. På bakgrunn av at det var Norsk Kylling som var rammet, og smittede og nærkontakter er knytta opp til et miljø rundt innleide utenlandske arbeidere, ble det bestemt å innføre kraftige tiltak gjennom nedstenging av virksomheten og alle arbeidere ble satt i smittekarantene. Dette er iverksatt. I løpet av ettermiddag/kveld den 16. ble det rundt de 19 smitta definert 18 nye nærkontakter og 4 satt i ventekarantene. Av alle smitta er det 4 barn og en ungdom, ellers voksne personer, opplyser kommunen.

Råd fra kommunen:

1. Begrens antall nærkontakter. Hold oversikt over nærkontakter du har for å gjøre smittesporing enklere.

2. Hold 1 meters avstand til andre der det er mulig. Dersom det ikke er mulig, kan bruk av munnbind være fornuftig.

3. Unngå reiser på tvers av kommunegrensene som ikke er nødvendig.

4. Som en konsekvens av det, anbefaler vi at trenings – og kampaktivitet på tvers av kommunegrensen ikke avholdes inntil videre.

Melhus

I Melhus er det tatt mange koronatester, og enhetsleder Monica Brækken forteller at det ikke er kommet melding om nye smittetilfeller i dag torsdag. I går ble det meldt om to tilfeller. Ifølge kommunen har disse to smittetilfellene trolig ingen sammenheng med smitteutbruddet i Midtre Gauldal.

Her har de smittede vært Midtre Gauldal kommune ber folk ha lav terskel for testing om de har vært innom disse stedene.