Norsk Kylling stenger det meste av aktivitet ut uka

På onsdagens møte i kriseledelsen i Midtre Gauldal kommune ble det bestemt at Norsk Kyllings virksomhet på Støren må stenges inntil videre. Men – det gis unntak for produksjon som er nødvendig for å unngå unødig lidelse på dyr. Alle arbeidere i Norsk Kylling som er bosatt i Midtre Gauldal settes inntil videre i smittekarantene, uavhengig av om de jobber på Støren eller Orkanger.