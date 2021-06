Mange nye smittetilfeller - stenger Norsk Kylling

Nyheter

Onsdag morgen er det klart at både Midtre Gauldal og Melhus har fått nye smittetilfeller av covid-19. Midtre Gauldal har flest, og kan ha fått 13-14 nye tilfeller slik at kommunen nå totalt har fått påvist 99 tilfeller av covid-19.

19 nye tilfeller

- Jeg kan bekrefte at det er 14 nye tilfeller, og såvidt vi vet, knyttet til Norsk Kylling. Det blir nok enda flere i karantene enn vi har hatt. Smittesporingsteamet er blitt utvidet. Nå gjelder det å unngå at dette sprer seg i kommunen, sier ordfører Sivert Moen.

Stenger Norsk Kylling

Litt senere melder Midtre Gauldal kommune at de har fått melding om 19 tilfeller, og at Norsk Kyllings virksomhet på Støren stenges inntil videre.

- Det vil bli gitt unntak for produksjon som er nødvendig for å unngå unødvendig lidelse på dyr. Alle de som skal inn i virksomheten, blir hurtigtestet i et opplegg koordinert med virksomheten. Alle arbeidere i Norsk Kylling (uavhengig av hvilken lokasjon de jobber på) som er bosatt i Midtre Gauldal, settes inntil videre smittekarantene og skal følge de krav som gjelder Covid 19-forskriften for personer satt i smittekarantene. Det vil bli utarbeidet nødvendig informasjonsmateriell på flere språk, for å sikre at smittekarantenekrav forstås og etterfølges. Kommunen og Norsk Kylling vil gjennomføre et møte i dag med arbeidsgiver for innleide medarbeidere, for å klargjøre forventninger, roller og ansvar, opplyser kommunen.

111 personer er i nærkontaktkarantene ifølge kommunens melding tirsdag klokka 18, og 20 av disse er i andre kommuner. Det er altså blitt enda flere i nærkontaktkarantene.

- Kommuneoverlegen har gitt pålegg til Norsk Kylling om hvordan de skal forholde seg, sier Moen.

Melhus

I Melhus er det to nye smittetilfeller ifølge enhetsleder Monica Brækken. Smittesporing og karantenesetting er i gang ifølge kommunen.

- Vi har ikke avklart smittevei ennå. Voksenopplæringa i Melhus, Løvset barnehage og Melhus videregående skole er berørt av smittetilfellene, forteller Brækken.

Midtre Gauldal

Kommuneoverlege Bjørn Lyngen i Midtre Gauldal opplyser at han har det travelt, og at det vil komme ei pressemelding fra kommunen i løpet av formiddagen. Ifølge Lyngen vil endelig antall bli opplyst senere. Mange er blitt testet.

Ifølge kommunen sliter smittesporerne med å få oversikt over nærkontakter til personer som jobber for Norsk Kylling. Bedriften har smitte blant ansatte, og kommuneoverlegen har opplyst at smittesporere må bruke mye tid sammen med tolk for å få oversikt over hvem som er nærkontakter til de smittede.

Britisk variant

Skaun og Rennebu også har fått et nytt tilfelle hver. I Rennebu er det påvist at det er den britiske varianten (alfa) for smittetilfellene, og kommunen mener at smitteutbruddet har sammenheng med smitteutbruddet i Midtre Gauldal. Rennebu kommune melder at de lokale tiltakene for å slå ned smitteutbruddet, videreføres til og med fredag.

