Mange nye smittetilfeller

Nyheter

Onsdag morgen er det klart at både Midtre Gauldal og Melhus har fått nye smittetilfeller av covid-19. Midtre Gauldal har flest, og kan ha fått 13-14 nye tilfeller slik at kommunen nå totalt har fått påvist 99 tilfeller av covid-19. 111 personer er i nærkontaktkarantene ifølge kommunens melding tirsdag klokka 18, og 20 av disse er i andre kommuner.

Kommuneoverlege Bjørn Lyngen opplyser at han har det travelt, og at det vil komme ei pressemelding fra kommunen i løpet av formiddagen.

Ifølge kommunen sliter smittesporerne med å få oversikt over nærkontakter til personer som jobber for Norsk Kylling. Bedriften har smitte blant ansatte, og kommuneoverlegen har opplyst at smittesporere må bruke mye tid sammen med tolk for å få oversikt over hvem som er nærkontakter til de smittede.

Britisk variant

Melhus har fått to nye tilfeller, mens Skaun og Rennebu også har fått et nytt tilfelle. I Rennebu er det påvist at det er den britiske varianten (alfa) for smittetilfellene, og kommunen mener at smitteutbruddet har sammenheng med smitteutbruddet i Midtre Gauldal. Rennebu kommune melder at de lokale tiltakene for å slå ned smitteutbruddet, videreføres til og med fredag.

Saken oppdateres!

