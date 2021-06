21 bedrifter søkte om 8,3 millioner, 18 fikk ja og må dele 1,55 millioner

Nyheter

21 søknader kom inn til Melhus kommune da kommunen fikk kompensasjonsmidler til næringsdrivende fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Av disse fikk 18 bedrifter innvilget støtte.

Søknadsbeløpet var ifølge Melhus kommune på 8,3 millioner kroner mens kommunen var tildelt 1,55 millioner kroner. Støtten gis for å kompensere for at lokale virksomheter har hatt omsetningssvikt og økte kostnader som følge av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Melhus har hatt egen koronaforskrift og periodevis sterke anbefalinger som har ført til at arrangementer måtte avlyses og folk ble rådet til å holde seg i ro.

Ny runde med koronapenger til næringslivet I fjor fikk 16 bedrifter i Melhus koronastøtte, og i år håper kommunen å kunne hjelpe flere.

Næringsutvalget foretok fordelinga av støtten 2. juni, og har offentliggjort fordelinga først nå.