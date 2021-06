Nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal - mange er i karantene

Nyheter

Tirsdag kveld melder Midtre Gauldal kommune om at kommunen har fått melding om et nytt smittetifelle for covid-19. Ifølge kommunen er det registrert 18 smittetilfeller i det siste. Flere av smittetilfellene gjelder arbeidskraft hos Norsk Kylling.

Karantene

Kommunen har satt 91 i Midtre Gauldal i nærkontaktkarantene, og 20 i slik karantene i andre kommuner. Mandag ble det ifølge kommunen, tatt 81 koronatester.

Samtidig understreker kommuneoverlege Bjørn Lyngen at det ikke er villsmitte i Midtre Gauldal, og han mener det ikke er behov for lokale koronatiltak slik situasjonen er nå.

Norsk Kylling må stenge ned flere avdelinger etter smitteutbrudd Bedriften har mange i karantene og må stenge ned enkelte avdelinger.

Norsk Kylling

- Som det fremkom i media i går er altså Norsk Kylling bedriften som er spesielt hardt rammet av de siste dagenes utvikling i smittesituasjonen. Kriseledelsen i kommune vil understreke at vi har tett og god dialog med ledelsen ved bedriften, men arbeidet med smittesporing forsinkes av at mange av de berørte er kortvarig innleid arbeidskraft med midlertidige og til dels uoversiktlige boforhold, samt svært begrensede språkferdigheter, opplyser kommuneoverlege Bjørn Lyngen på kommunens nettside.

Lyngen forklarer at smittesporere har brukt mye tid med tolk for å komme videre med smittesporing.

- Det kan være utfordrende å skaffe oversikt over nærkontakter mellom midlertidige arbeidere fra ulike land, og som ikke kjenner navnet på hverandre. Dette er en logisk konsekvens av at Norsk Kylling står i en flytteprosess med behov for arbeidskraft både på Støren og Orkanger samtidig. Samtidig ser vi at smittespredningen i all hovedsak skjer mellom arbeidere ved bedriften og deres respektive nærkontakter, og de tiltakene som iverksettes blir følgelig konsentrert mot disses, oppllyser kommunelege Bjørn Lyngen.

Kommuneoverlegen anbefaler at antall sosiale kontakter reduseres til kun nødvendighet, og at folk er påpasselig med smittevernet.