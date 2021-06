Nytt boligfelt på Ler kan få 98 boliger

Nyheter

Naboer har protestert på at veien gjennom eksisterende boligfelt skal benyttes som atkomst til et nytt boligfelt på Våttåsen på Ler. De mener at det store boligfeltet vil gi uforsvarlig økning i trafikken gjennom boligfeltet og forbi skolen, barnehagen, Flå eldresenter og Flå stadion. Da Trønderbladet skrev om naboprotesten i fjor sommer, sa representanter for velforeningen at de ikke er imot boligfeltet, men at de er betenkt over veiatkomsten til det nye boligfeltet