Omfattende testing og karantene etter smitteutbrudd

Nyheter

De siste dagene har kommuner sør for Trondheim opplevd nye smittetilfeller, og det er fortsatt ikke stopp i antall smittetilfeller i Trondheim.

Kommunene

Midtre Gauldal har fått en del tilfeller i det siste med seks nye innmeldt på søndag, og en stor bedrift er blant de rammede.

- Flere av de som er i isolasjon har symptomer, men ingen er alvorlig syk. Smittesporingen er krevende, og det involverer en god del samtaler på mange ulike språk med hjelp av tolk, opplyser kommunen.

Melhus, Skaun og Orkland har også påviste tilfeller, og det samme gjelder Rennebu. Ifølge Melhus kommune kan det nye smittetilfelle skyldes at en person som ikke er bosatt i kommunen for tiden, er smittet.

Flere nye positive koronatester - Smitteveiene er kjente, og det er innenfor forventa nærkontaktlinjer, melder Midtre Gauldal kommune.

Rennebu

Når det gjelder Rennebu, opplyser kommunen mandag morgen at det ikke er blitt påvist nye smittetilfeller. I Rennebu er 12 personer i isolasjon på grunn av smitte,og 158 er i smittekaratene. Andelen i karantene utgjør dermed en ganske stor andel av kommunens innbyggere. Kommunen skriver i ei pressemelding at smittekarantenen for de 158 fortsatt gjelder. Derimot har de som ble satt i ventekarantene, kunnet gå ut av den.

- Det ble tatt 205 koronatester i løpet av uke 23. Tirsdag kveld fikk vi bekreftet 3 smittede som alle ble testet mandag. Et stort og omfattende smittesporingsarbeid ble umiddelbart satt i gang og en stor andel av innbyggerne ble satt i karantene og ventekarantene. Vi har fortsatt 12 med bekreftet smitte og får stadig bedre oversikt over smitteutbruddet. En dag uten nye smittetilfeller betyr mye for det videre arbeidet med å stoppe viruset, skriver kommunen i ei pressemelding.

Kommunen har planlagt omfattende testaktivitet også denne uka.