VG: - Nytt koronatilfelle i Melhus

Oversikten viser at Melhus totalt da er oppe i 91 tilfeller.

Trude Wikdahl er kommunalsjef for helse og velferd i Melhus kommune. I 10.00-tiden søndag opplyser hun at kommunen ikke har fått beskjed om et nytt smittetilfelle.

- Så jeg er ikke sikker på om vedkommende er bosatt et annet sted eller om beskjeden ikke har kommet frem til oss ennå, opplyser Wikdahl.

- Ingen nye bekreftet smittet Nå har Rennebu kommune fått svar på alle koronatestene som ble tatt før helga.