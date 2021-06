Ber Coop Extra-kunder på Støren være oppmerksomme på symptomer

Nyheter

- Smittesporing på de nye meldte koronatilfellene vi har fått, er gjennomført. Det vi vet er nå som følger: I tillegg 12 i ventekarantene. Midtre Gauldal har overført 5 nærkontakter til Orkland kommune og 3 nærkontakter til Trondheim kommune, melder Midtre Gauldal kommune på sine nettsider.

- Vi ber dem som har vært på COOP Extra mandag 7. juni kl 16.30-18.30 være oppmerksomme på symptomer, og ha lav terskel for å få testa seg, melder kommunen.

På nettsidene kan man videre lese at det blir behov for utvida testkapasitet mandag 14. juni, samt at testing kan bestilles på kommunens nettsider.

- Utfra samtaler med nærkontakter og hvordan de har det, kan vi ikke utelukke at vi vil få flere positive tester når nye tester er gjort i morgen mandag. Flere av de som er i isolasjon har symptomer, men ingen er alvorlig syke. Smittesporingen er krevende, og det involverer en god del samtaler på mange ulike språk med hjelp av tolk, melder kommunen på sine nettsider søndag kveld.

Flere nye positive koronatester - Smitteveiene er kjente, og det er innenfor forventa nærkontaktlinjer, melder Midtre Gauldal kommune.

VG: - Nytt koronatilfelle Oversikten til VG viser at Melhus hadde et nytt smittetilfelle lørdag 12. juni.