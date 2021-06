Nå er det grønt i dalen

Nyheter

Dette stedet har et navn som er svært gammelt, og som kan vise at det kan ha stått et førkristent gudshus her. Utgravinger har da også vist at stedet kan ha vært et kultsted i bronsealderen. I dag preges stedet av en blanding av bolighus og gårdsbruk, og det er også flere bedrifter der. To elver kan sees nede i dalbunnen. Den ene har et navn som kan forlede folk til å tro at det er et feilstavet navn for den andre elva. I det fjerne ser en nabokommunen. Vi kan også røpe at det er mye støy fra E6.