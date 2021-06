Nyheter

- Det ble tatt 205 koronatester i løpet av uke 23. Tirsdag kveld fikk vi bekreftet 3 smittede som alle ble testet mandag. Et stort og omfattende smittesporingsarbeid ble umiddelbart satt i gang, og en stor andel av innbyggerne ble satt i karantene og ventekarantene. Vi har fortsatt 12 med bekreftet smitte og får stadig bedre oversikt over smitteutbruddet. En dag uten nye smittetilfeller betyr mye for det videre arbeidet med å stoppe viruset, melder Rennebu kommune på sine nettsider.