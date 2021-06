Statens vegvesen: - Her vil det bli kø i sommer

Nyheter

- Kun ett kjørefelt er åpent for trafikk over Stavåbrua, på grunn av skader på konstruksjonen og redusert bæreevne. I dag er det trafikkdirigering her. I perioder med mye trafikk, som helgeutfart og ferieutfart, vil det bli kø, melder Statens vegvesen på sin nettside.