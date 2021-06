Flere nye smittetilfeller i Rennebu

Nyheter

Rennebu kommune melder om at det er påvist tre nye smittetifeller for covid-19. De tre siste gjelder to barn og én voksen. Barna skal være uten symptomer, mens den voksne har milde influensalignende symptomer. Alle de nye smittede var allerede satt i karantene på onsdag ifølge kommunen.

- En av de smittede medfører at ei avdeling ved Vonheim barnehage går fra ventekarantene til smittekarantene, og deres husstandsmedlemmer settes i ventekarantene. Barna blir testet fredag. Konsekvensene av de to andre smittetilfellene er fortsatt uavklart. Smittesporingen pågår for fullt, og det er grunn til å tro at flere vil havne i smittekarantene i løpet av kvelden, opplyser kommunen.

Tidligere er flere fotballag satt i karatene, og spillerne blir testet for covid-19. Smitteutbruddet i Rennebu teller 11 så langt, og disse er tre voksne, to unge voksne og seks barn.

Fredag kveld melder Rennebu kommune at kommunen har fått melding om et nytt smittetilfelle, og at det gjelder en voksen. Kommunen opplyser at nærkontakter allerede sitter i smittekarantene.

Nedstenging og munnbind

Rennebu kommune innfører fra fredag strenge lokale tiltak for å slå ned smitten. Da blir det stenging av virksomheter som treningssentre, kino, kultur- og underholdningssteder og idrettssteder. Kommunen innfører forbud mot arrangementer, og et planlagt stort arrangement på Mjuklia er avlyst. Dessuten blir det skjenkestopp og stans av idretts- og fritidsaktiviteter. Om det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, er det plikt til å ha på munnbind. Den lokale forskriften gjelder til og med 15. juni.

Både Rennebu og Midtre Gauldal opplever nå smittetilfeller. Torsdag meldte Midtre Gauldal kommune om to nye smittetilfeller og at en person er lagt inn på sykehus.

