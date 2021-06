Fire nye smittetilfeller for Midtre Gauldal

Nyheter

Fredag har Midtre Gauldal fått bekreftet tre nye positive koronatester, og i tillegg er det positiv test for en person som er folkeregistrert i Midtre Gauldal og bosatt i en annen kommune.

- Smittesporing pågår nå inn mot disse fire tilfellene, opplyser Midtre Gauldal kommune.

Uoversiktlig

Samtidig melder Rennebu kommune om en uoversiktlig situasjon, og at kommunen har fått melding om et smittetilfelle som har innvirkning på smittesporing i Rennebu. 11 er satt i isolasjon på grunn av koronasmitte, og av disse er tre voksne, to unge voksne og seks barn. 158 personer i Rennebu er satt i karantene. Både barn og voksne er smittet, og hele fotballag er satt i karantene.

To nye smittetilfeller i Midtre Gauldal En person fra Midtre Gauldal er lagt inn på sykehus med covid-19.

Både Midtre Gauldal og Rennebu har fått meldt inn en del smittetilfeller de siste dagene, og en person fra Midtre Gauldal er lagt inn på sykehus med koronasmitte. Kommuneoverlegen Bjørn Lyngen har meldt at det ikke er villsmitte i Midtre Gauldal.

Midtre Gauldal: - Ingen villsmitte Kommuneoverlegen beroliger innbyggerne etter at det er påvist seks nye smittetilfeller siden 2. juni.

Isolasjon og karantene

Rennebu kommune har innført lokal forskrift for å slå ned smitteutbruddet, og minner om at folk nå må dempe antall sosiale kontakter. Kriseledelsen har innført nedstenging av virksomheter, og det er skjenkestopp og påbud om bruk av munnbind der det ikke kan holdes minst to meters avstand. I tillegg er kommunanalt ansatte omprioritert til smittesporingsarbeidet. Rennebu kommune anbefaler lav terskel for testing om en har vært på følgende steder:

6. juni, søndag: Berkåk veikro kl. 17.00 - 18.00

7. juni, mandag: Rema 1000 Berkåk kl. 08.00

8. juni, tirsdag: Berkåk Veikro kl. 08.00-08.30

8. juni, tirsdag: ATB buss-rute 480 fra Berkåk til Trondheim med avreise 08.33

8. juni, tirsdag: Rema 1000 Berkåk kl. 14.30 - 14.45