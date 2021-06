Disse vil bli rådgiver for landbruk og miljø i Midtre Gauldal

Nyheter

Trønderbladet har tidligere omtalt at Kari Sunnset sa opp stillingen som landbruksrådgiver 1. mars, for å starte som rådgiver ved Bondelagets fylkeskontor i Trondheim i mai. Derfor er Midtre Gauldal kommune på jakt etter en ny rådgiver for landbruk og miljø.