To nye smittetilfeller i Midtre Gauldal

Torsdag kveld melder Midtre Gauldal kommune at det er kommet melding til kommunen om to nye smittetilfeller for covid-19. Kommunen har fått flere smittetilfeller de siste dagene, og det har også nabokommunen Rennebu.

- En person smittet med covid-19 har blitt innlagt på sykehus, opplyser kommunen på sin nettside.

De to nye smittetilfellene gjelder personer som er nærkontakter til tidligere smittet.

- Tre nærkontakter har blitt satt i karantene i annen kommune som følge av de to positive testene. 31 elever/lærere fra VGS ble satt i ventekarantene i dag, men ble tatt ut av karantene etter noen timer etter negativt prøvesvar på nærkontakt. Totalt sett har 38 personer blitt PCR-testet i dag, og det har blitt tatt 12 hurtigtester, opplyser kommunen.

Kriseledelsen har kommet med sterke råd til innbyggerne om å være aktsom og følge smittevernreglene.

