Tre nye smittetilfeller og fotballag er satt i karantene

Nyheter

Tirsdag kveld fikk Rennebu kommune melding om tre nye smittetilfeller for covid-19. Smittetilfellene gjelder en voksen og to barn. Seks nærkontakter er satt i smittekarantene.

- Smitteutbruddet medfører at 5.trinn og 8.trinn ved Rennebu barne- og ungdomsskole settes i ventekarantene, i tillegg blir fotballaget Rennebu gutter 10 og ti spillere fra Oppdal gutter 10 satt i ventekarantene. Ventekarantene gjelder for elevene og lærerne på trinnene og spillerene med trenere/støtteapparat, ikke hele husstanden. Øvrige i husstanden bør være ekstra oppmerksomme på symptomer og begrense antall nærkontakt til et minimum inntil vi har bedre oversikt, melder kommunen.

Kommunen tror at smittetilfellene kan ha sammenheng med smitteutbruddet i Trondheim. Trondheim har fått mange nye smittetilfeller i det siste, og mange av disse skal stamme fra en samling det eritreisk-ortodokse miljøet i Trondheim hadde i Melhus kirke 8. mai. Det er også en del tilfeller fra et utested i Trondheim.

- Smittesituasjonen er uoversiktlig og det oppfordres til ekstra forsiktighet fremover. Begrens antall nærkontakter og reiser på tvers av kommuner, melder kommunen.