Dette er årsaken til at E6 over Gaulfossen plutselig forsvant fra debatten

Da Melhus formannskap skulle behandle planprogrammet for ny E6 mellom Gyllan og Kvål, vedtok formannskapet å utrede både den E6-linja Nye Veier ønsker å bygge etter og et alternativ som ikke går over Gaulfossen. Sistnevnte innebærer den 560 meter lange Røskaftbrua over Gaula, og formannskapet bad om at Nye Veier utreder annen type bruspenn for å minimere inngrep i Gaula.