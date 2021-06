Melhus kan få ny fastlege

Nyheter

Rådmannen anbefaler at utvalg for helse, oppvekst og kultur vedtar å opprette en ny fastlegehjemmel. Hvor denne fastlegehjemmelen skal komme, er foreløpig ikke avklart. Melhus har tre legesentre og i tillegg et utekontor for fastleger. Utekontoret har vært stengt i koronatiden fordi det er en del av Hølonda helse- og omsorgssenter.