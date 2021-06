Vil effektivisere for 7,3 millioner i 2021

Nyheter

Kommunedirektøren foreslo nemlig et opplegg med iverksatte og foreslåtte tiltak i 2021 som utgjør 7,3 millioner kroner i effektiviseringstiltak. Her utgjorde eiendom og kommunalteknikk 875.000 kroner, næring, plan og forvaltning 425.000 kroner, NAV, helse og familie 790.000 kroner, pleie og omsorg 3.540.000 kroner, oppvekst 1.010.000 kroner og folkevalgte og stab 657.000 kroner. Dette kom frem da det reviderte budsjettet for 2021 stod på programmet da formannskapet møttes torsdag 3. juni.