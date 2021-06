Tre nye smittetilfeller i Midtre Gauldal

Nyheter

- I dag har vi fått melding om tre nye positive tester for korona. Smittesporingen har vært krevende og er akkurat avsluttet. Seks personer satt i nærkontaktkarantene og fem personer i ventekarantene, sier kommunelege Bjørn Lyngen.

Alle de smittede er nærkontakter til den personen som fikk positiv prøve den 3.juni, og var allerede i karantene.

De som har vært innom følgende steder bes være oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg:

- Onsdag 2/6: Europris mellom 15 og 17.

- Torsdag 3/6: Elkjøp og Kiwi mellom 13 og 15.

- Fredag 4/6: Kiwi og COOP Ekstra/Posten mellom 10 og 12.

- Dette er typen smitte som vi hele tiden kan regne med under pandemien. Alle smitta har kjente smitteveier, og det er ingen tegn på villsmitte sier kommunelege Bjørn Lyngen.

Kommunelegen oppfordrer innstendig alle innbyggere om å være aktsom, redusere antall nærkontakter og følge nasjonale og lokale anbefalinger.

- Midtre Gauldal kommune har et smittevernteamet som gjør en kjempejobb for å kunne spore og isolere/karantenesette personer. Jobben til smitteteamet blir mye lettere dersom alle innbyggere har oversikt over hvilke nærkontakter de har, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.